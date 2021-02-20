Трусова объяснила свой лайк под комментарием с оскорблением Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила лайк с её официального аккаунта, который появился под комментарием в инстаграме, где резко критиковали тренера Этери Тутберидзе.

«Пользуюсь Интернетом, но в соцсети захожу только для того, чтобы сделать публикации. Мой аккаунт в «Инстаграме» очень часто взламывают. Только с ноября уже раз пять взламывали и «Инстаграм», и электронную почту. Но все, кто меня знает и были когда-то со мной знакомы, включая, думаю, Этери Георгиевну, знают, что я ничего не лайкаю и не комментирую», — цитирует «Чемпионат» Трусову.

Ранее, двукратная чемпионка мира среди юниоров оставила лайк под постом, где заслуженного тренера России Этери Тутберидзе назвали «мамой-абьюзером, которая публично лжет и травит детей, когда они уходят».

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе в мае 2020 года. В настоящее время фигуристка тренируется у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, под руководством которого завоевала бронзу чемпионата России по фигурному катанию.