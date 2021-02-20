Ровно семь лет назад Сотникова выиграла Олимпиаду в Сочи
12:34
Российская фигуристка Аделина Сотникова вспомнила свою победу на Олимпиаде в Сочи. 24-летняя спортсменка в своем Instagram выложила видео произвольной программы, которая стала для нее победной ровно семь лет назад.
«Произвольная программа Сочи-2014. День X. 7 лет. Победа», — подписала Сотникова видео.
Напомним, что Сотникова объявила о завершении карьеры в начале 2020 года. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2016 году.
Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»
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