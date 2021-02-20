Ровно семь лет назад Сотникова выиграла Олимпиаду в Сочи

Российская фигуристка Аделина Сотникова вспомнила свою победу на Олимпиаде в Сочи. 24-летняя спортсменка в своем Instagram выложила видео произвольной программы, которая стала для нее победной ровно семь лет назад.

«Произвольная программа Сочи-2014. День X. 7 лет. Победа», — подписала Сотникова видео.

Напомним, что Сотникова объявила о завершении карьеры в начале 2020 года. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2016 году.

Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»