Трусова опровергла слухи о своем возвращении в группу Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала распространяющиеся слухи о своем возвращении к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, и рассказала об отношениях в группе Евгения Плющенко.

«То, что я возвращаюсь к Этери Георгиевне, это всё слухи. Я в данный момент тренируюсь и буду тренироваться у Евгения Плющенко. С Евгением Викторовичем мне очень комфортно. Не только в «кисс энд край», но и вообще в любой момент, у нас очень хорошая команда. У моего бывшего и нынешнего тренеров разный подход, поэтому сначала было сложно. Есть отличия и в тренировочном процессе, и во время соревнований. Многое не так, как было раньше. Но сейчас мы уже поняли, что должны делать и на тренировках, и на турнирах, так что сейчас всё хорошо», — цитирует «Чемпионат» Александру.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе в мае 2020 года. В настоящее время фигуристка тренируется у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, под руководством которого завоевала золото двух этапов кубка России и бронзу национального чемпионата по фигурному катанию.