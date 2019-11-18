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Трусова и брошенные котята. Трогательная история

10:53
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Победительница московского этапа серии «Гран-при» Александра Трусова в видеоинтервью Olympicchannel рассказала, как они с братом забрали домой брошенного котенка.

— В Новогорске в коробке подбросили четырех котят, — рассказала Трусова. — Со мной на сборах был брат, который очень до этого хотел собаку породы хаски, а тут сказал: «Все, я уже никого не хочу, только этого котенка». В итоге мы взяли его домой, cначала папа был против, а потом «какой милый, какой милый» и в итоге он у нас остался.

Трусова, как победительница двух этапов серии, отобралась в Финал «Гран-при», который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

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