Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая опубликовала в своем Instagram пост, в котором подвела женского турнира на чемпионате России.

— Побывав на месте всех девочек, я всегда сильно переживаю за каждую из них, — написала Слуцкая. — И неспроста! Это один из самых важных стартов для каждого спортсмена, ведь по итогам этих соревнований происходит отбор уже на основные соревнования — чемпионаты мира и Европы.

Эмоций было море: счастье победительниц , гордость родителей, слезы победы и поражения. Очень жаль, что Евгения Медведева не продолжила борьбу! Мы все болели и переживали за нее. И, вообще, я считаю, она очень убедительно выглядела в короткой программе несмотря на проблемы с коньком.

Ну а теперь по порядку. Анна Щербакова: Друзья, это просто не поддается логике! Как в такой хрупкой девчушке столько сил! Как она это делает? Так легко и играючи? Слов нет, одни эмоции и восторг! Побиты все рекорды, три четверных, и замечу, самых сложных! Настоящая победа!

Алена Косторная: Даже несколько небольших помарок не испортили общего впечатления. Как всегда, легка, красива, элегантна.

Александра Трусова: гонялась за прыжками ( разорвите меня хейтеры). Не очень удачное начало грозило испортить все впечатление, но во второй половине она смогла мобилизоваться. Заслуженное третье место!

Итак, тройка сильнейших определена, теперь Новый Год, а дальше ждем чемпионат Европы. Уверена, что будет очень жарко, интересно и волнительно! Такого состава Старый Свет еще не видел! Эх, сотрясем Европу!