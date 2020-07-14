ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Тренировки на «удаленке»: Медведева показала, как Орсер проводит занятия

14 июля 2020, 15:33
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Евгения Медведева показала, как проходят ее тренировки в условиях пандемии.

Спортсменка опубликовала у себя в Instagram видео, где показывается, как она работает со своим канадским тренером Брайаном Орсером. В связи с тем, что из-за эпидемиологической обстановки россиянка не может покинуть страну, она вынуждена проводить тренировки по видеосвязи. Орсер наблюдает за действиями Медведевой на льду, после чего объясняет свои требования.

— Так и живем, — подписала публикацию фигуристка.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир