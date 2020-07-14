Тренировки на «удаленке»: Медведева показала, как Орсер проводит занятия
14 июля 2020, 15:33
Российская фигуристка Евгения Медведева показала, как проходят ее тренировки в условиях пандемии.
Спортсменка опубликовала у себя в Instagram видео, где показывается, как она работает со своим канадским тренером Брайаном Орсером. В связи с тем, что из-за эпидемиологической обстановки россиянка не может покинуть страну, она вынуждена проводить тренировки по видеосвязи. Орсер наблюдает за действиями Медведевой на льду, после чего объясняет свои требования.
— Так и живем, — подписала публикацию фигуристка.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...