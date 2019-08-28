Сегодня российской тренеру парного катания Нине Мозер исполнилось 55 лет.

Под ее руководством дуэт Татьяна Волосожар/Максим Траньков завоевал золото чемпионата мира, а также четырежды становился победителем европейского первенства. В Сочи-2014 Волосожар и Траньков стали двукратными олимпийскими чемпионами: в личном и командном турнирах.

Также тренировавшиеся тогда у Мозер Ксения Столбова и Федор Климов стали серебряными призерами Сочи-2014 и олимпийскими чемпионами в командном турнире. В Пхенчхане-2018 пары тренера Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт стали серебряными призерами командного турнира.

Мозер присвоено звание «Заслуженный тренер России».