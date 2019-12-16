Тренер Медведевой прокомментировал приостановление карьеры Загитовой

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал решение Алины Загитовой о приостановке карьеры.

— Я думаю, что лучшее для меня — это оставаться нейтральным в этой ситуации, — приводит слова Орсера РИА Новости.

13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. При этом она будет выступать в шоу.