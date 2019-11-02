Тренеры ЦСКА Сергей Давыдов и Александра Кравцова, юные ученицы которых в 11-12 лет владеют тройным акселем или четверным прыжком, дали большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметили, что при наличии возможности сложные элементы можно делать и в 10 лет.

— Если говорить в целом, что вам нравится в современном одиночном катании, а что нет?

А.К.: Здорово, что появились сложные прыжки, причем с хорошими вращениями и катанием. Это что-то новое, есть куда развиваться и что учить, усложняться переносом элементов во вторую половину программы.

— А как же мнение о том, что четверные прыжки в юном возрасте вредны для здоровья детей?

С.Д.: Профессиональный спорт и здоровье — несовместимые вещи. Занимаясь любым видом спорта, можно получить травму. Если есть возможность делать сложные элементы в 10 лет — надо их делать. Делают же другие спортсмены, никто не умирает, если грамотно подойти к процессу. Большой спорт требует врожденного железного здоровья и низкого болевого порога. Потому что у тебя всегда что-то болит, мышцы или суставы. (Екатерина Беспалова)

«Женское и детское катание — разные виды спорта». Мнение тренеров, которые учат прыгать четверные