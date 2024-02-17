Тренер Алиева — о речи про недостаток мотивации у фигуриста: «Его объявили чуть ли не предателем, а мы патриоты»

Тренер фигуриста Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын в разговоре с журналистами на Спартакиаде в Магнитогорске опроверг заявление о том, что его ученику не хватает мотивации.

Алиев в пятницу сказал следующее: «Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, не спорю, но я настолько привык к ребятам, что выходишь и думаешь... Не хочу оскорблять ребят, но... У меня не стоит, понимаете? Да, напишите. Но лучше не пишите».

— Я ребят воспитываю в ключе патриотизма, они такие, — сказал Рукавицын. — Вчера мы прожили непростую ночь. Вчера Дима позволил себе чуть откровенничать про себя, не про глобальные процессы. «Нехватка мотивации, хочу выступать на чемпионатах мира...» Нет, не про это был спич. Разговор был про то, что когда на чемпионатах страны отбор на большие турниры, в коридорах стоит звон, треск от напряжения. И спортсмены высшего уровня, они в момент идеальной формы берут от этого напряжения какую-то частицу, адреналин, который дает эффект разорвавшейся бомбы в том плане, что этот кусочек идет в выплеск, и человек выдает сверхкатание.

Он говорил об этом, что вчера он хотел, ждал, но этого кусочка почему-то не было. Никто в этом не виноват, еще раз говорю. Мы рады кататься здесь, мы счастливы кататься здесь. У нас было огромное количество разных предложений. Но мы только с улыбкой относились, мы даже не обсуждали эти варианты по поводу, условно говоря, смены гражданства. Это смешно, потому что мы патриоты, хотим кататься и катаемся здесь, за Россию и в России.

Мы с огромным уважением относимся к Татьяне Анатольевне Тарасовой, она справедливо критикует нас, мы всегда к этому прислушиваемся, с удовольствием. Обидно просто, что мы как раз живем в той философии, которая влечет за собой патриотизм, даже в широком смысле этого слова. А нас обвинили в том, что он чуть ли не предатель.

Он сказал, что внутренняя мотивация — не проблема всего происходящего в мире, турбулентности. Мне жаль, что мы попали под эту раздачу, потому что у нас внутренняя философия построена на уважении и благодарности к федерациям — Петербурга и России. Я боюсь сказать сейчас лишнего, но... Мы не стремимся за границу. Если раньше был там бум, то сейчас мы рады быть здесь. Пусть они нам завидуют! Вот с какой философией мы внутри живем.

Алиев стал четвертым на Всероссийской спартакиаде 2024.