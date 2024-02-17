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17 февраля, 18:25

Тарасова — о словах Кондратюка про свое «возвращение»: «На чемпионате России было просто неудобно смотреть на него»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Евгения Семененко на Всероссийской спартакиаде 2024. За произвольную программу он получил 199,56 балла и по сумме двух программ набрал 304,40 балла.

«Он одержал победу заслуженно. Семененко — чемпион страны, он целый год побеждает. Кондратюк назвал сегодняшнее выступление возвращением? До этого он безобразно катался весь сезон. Как в детском саду... а сегодня показал, на что способен. На чемпионате России было просто неудобно смотреть на него. Я его очень люблю, у него большой талант. Но с большим талантом надо больше тренироваться», — сказала Тарасова «СЭ».

Марк Кондратюк завоевал серебро (297,72), Владислав Дикиджи — бронзу (283,48).

Соревнования по фигурному катанию Спартакиады проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Татьяна Тарасова
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Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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