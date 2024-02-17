Тарасова — о словах Кондратюка про свое «возвращение»: «На чемпионате России было просто неудобно смотреть на него»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Евгения Семененко на Всероссийской спартакиаде 2024. За произвольную программу он получил 199,56 балла и по сумме двух программ набрал 304,40 балла.

«Он одержал победу заслуженно. Семененко — чемпион страны, он целый год побеждает. Кондратюк назвал сегодняшнее выступление возвращением? До этого он безобразно катался весь сезон. Как в детском саду... а сегодня показал, на что способен. На чемпионате России было просто неудобно смотреть на него. Я его очень люблю, у него большой талант. Но с большим талантом надо больше тренироваться», — сказала Тарасова «СЭ».

Марк Кондратюк завоевал серебро (297,72), Владислав Дикиджи — бронзу (283,48).

Соревнования по фигурному катанию Спартакиады проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».