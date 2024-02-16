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16 февраля, 16:42

Алиев — об участии в Спартакиаде: «У меня не стоит, не хватает драйва»

Алиев признался, что у него нет драйва выступать на внутренних стартах
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал выступление в короткой программе на Спартакиаде сильнейших.

— Впечатлений никаких особо нет, серый прокат получился. Стаканчик не наполнился. Этот сезон по настрою плавающий: то я загораюсь, то вообще ничего не хочу делать. Зачастую в последнее время я загораюсь: четыре недели у меня крупной работы было, к турниру я хорошо себя подвел, очень даже. Если по ходу сезона смотреть на предыдущие турниры, то здесь в плане физической подготовки было все лучше. Но всегда у меня присутствовал страх за это состояние, потому что здесь надо показать те самые наработки. Вероятно, на меня это немножко давит. Наверное, могу сказать, что я нестабильный спортсмен.

Перегорел? Наверное. Еще у нас от старта к старту одни и те же участники. Все хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави [Фернандесом] соревновался... Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, не спорю, но я насколько привык к ребятам, что выходишь и думаешь... Не хочу оскорблять ребят, но у меня не стоит, понимаете... Не хватает драйва. Хотя Спартакиада круто организована, — сказал Алиев после проката.

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы будут выступать в Магнитогорске на «Арене Металлург», которая расположена в центре уральского города. Вместимость ледового Дворца спорта составляет 7700 зрителей.

Аделия Петросян. Турнир фигуристов на Всероссийской спартакиаде 2024: все, что нужно знать
Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Дмитрий Алиев
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