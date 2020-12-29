Тренер академии Плющенко назвал команду Тутберидзе при перечислении великих специалистов фигурного катания

Дмитрий Михайлов, работающий с Александрой Трусовой в школе «Ангелы Плющенко», в интервью «СЭ» назвал тренеров, чью работу он хотел бы увидеть для собственного развития. Среди тех, кто оставил след в фигурном катании, 22-летний специалист упомянул команду Этери Тутберидзе.

— У вас есть идеал тренера? Только давайте не называя Плющенко.

— Идеала нет, я просто хотел бы увидеть работу таких великих специалистов как Брайан Орсер, Рафаэль Арутюнян, Алексей Мишин, да даже команды Тутберидзе — возможно, вы удивитесь такому ответу. А почему нет? Почерпнуть что-то можно у всех. Для моего личного развития было бы интересно посмотреть, по какой системе работают все тренеры, которые объективно оставили след в фигурном катании, они все это сделали. А после этого строить себя. А так — конечно, Евгений Плющенко. (смеется)

Он заряжает! Все чувствуют энергетику, которая зажигает не только спортсменов, но и тренерский штаб. Позитивный человек, это видно издалека, много улыбается. Сами зайдите в Instagram академии, посмотрите на эмоции детей, как он ведет раскатки, как танцует с ними. Все работают с настроением. Не думаю, что эти чувства можно сыграть. Его не боятся, но уважают. Невозможно любить того, кто постоянно давит.

— Мне казалось, с нашей тренерской культурой это очень даже популярно.

— Ну... Это искусственная любовь. Человек должен располагать, значит, в нем есть какие-то другие положительные качества. Либо ты не совсем честен с собой в этот момент.

(Дмитрий Кузнецов)

Полную версию интервью с Дмитрий Михайловым читайте вскоре на сайте «СЭ»