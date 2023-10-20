Роднина оценила решение Туктамышевой приостановить карьеру: «Это естественный процесс»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о решении Елизаветы Туктамышевой приостановить спортивную карьеру.

«Мне неизвестно, почему она приняла такое решение. В спорте это нормально. Так было всегда — кто-то приходит, кто-то уходит. Или вы хотите, чтобы все катались по 17 лет, как в «Ледниковом периоде»? Это естественный процесс. Не нужно ни жалеть, ни страдать», — сказала Роднина «СЭ».

16 октября сообщалось, что Туктамышева выступит на церемонии открытия второго этапа «Гран-при России» в Омске, которая состоится в субботу, 21 октября.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.