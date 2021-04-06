Щербакова прокомментировала свое выступление на шоу Тутберидзе

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о выступлении на шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

«Волнения не было от слова совсем, меня это даже удивило, — сказала Щербакова. — Редко так бывает на шоу. Не все получилось, но не буду расстраиваться, поскольку это шоу. Главное, чтобы зрители получили удовольствие от моего выступления.

Первый зимний спорт в стране? Об этом лучше спросить тех, кто составляет подобные рейтинги. Но фигурное катание точно набирает сейчас обороты. И это еще не предел, приятно, что наш вид спорта набирает такую популярность. Наверное, интерес связан с тем, что мы по всем видам выигрываем столько медалей, людям приятно наблюдать за победами.

Приятно, конечно, что здесь полный дал сегодня. Фигурное катание сейчас очень популярный вид спорта, приятно, что к нему такое внимание. Ответственность никак не мешает, поскольку я просто выхожу делать свою работу.

На командном ЧМ будет что-то между соревнованиями, по опыту Кубка первого канала могу сказать, что это немного другие эмоции, более раскрепощенные, напоминает шоу. За этот сезон я уже устала переживать, хочется спокойствия, но при этом это не отменяет от меня необходимость выдавать свой максимум. Японским фанатам хочу сказать спасибо за их любовь и внимание, очень приятно, что именно в Японии будут соревнования со зрителями.

Что сложнее: четверные или вопросы Урганта? Сложный вопрос. Четверные прыгать сложнее, но и на вопросы Урганта мне было тяжело отвечать. Наверное, больше волновалось там".

17-летняя Анна Щербакова завоевала золото на чемпионате мира в Стокгольме.

(Дмитрий Кузнецов)