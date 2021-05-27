Траньков: «Только моя волшебница-жена могла подарить мне сына в день рождения любимого города!»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поблагодарил жену, Татьяну Волосожар, за сына, который родился 27 мая.

«Только моя волшебница-жена могла подарить мне сына в день рождения любимого города! Спасибо тебе моя любовь! Вы для меня все в этом мире! Счастье!» - написал Траньков в Instagram.

27 мая Санкт-Петербург празднует свое 318-летие. Город был основан в 1703 году.

Волосожар и Траньков выступали в паре с 2010 года, а поженились в 2015 году. О завершении спортивной карьеры пара объявила через три года. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.