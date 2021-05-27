Траньков: «Только моя волшебница-жена могла подарить мне сына в день рождения любимого города!»
21:30
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поблагодарил жену, Татьяну Волосожар, за сына, который родился 27 мая.
«Только моя волшебница-жена могла подарить мне сына в день рождения любимого города! Спасибо тебе моя любовь! Вы для меня все в этом мире! Счастье!» - написал Траньков в Instagram.
27 мая Санкт-Петербург празднует свое 318-летие. Город был основан в 1703 году.
Волосожар и Траньков выступали в паре с 2010 года, а поженились в 2015 году. О завершении спортивной карьеры пара объявила через три года. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.
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