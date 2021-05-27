Глейхенгауз: «Это был запоминающийся месяц в Мексике. Пора врываться в новый сезон»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от визита в Мексику. Вместе с коллегой Сергеем Дудаковым они там проводили мастер-классы.

«Пора возвращаться домой! Это был запоминающийся месяц в Мексике. В первую очередь, хочу сказать спасибо Фернандо Монтьелю и Ане Паломо за приглашение и за то, что открыли для нас Мехико Сити.

Ну, а две недели в Канкуне были полны приключений и впечатлений, я чувствую, что набрался сил и идей, так что пора врываться в новый сезон», - написал Глейхенгауз в Instagram.