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Сегодня, 19:51

Траньков сомневается, что они с Волосожар выступят на турнире шоу-программ

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что они с Татьяной Волосожар вряд ли смогут принять участие в турнире-шоу программ.

«Вышли покататься вместе, попробовать, но участие наше сомнительно, потому что мы два с половиной года вместе не катались, за оставшееся время очень сложно подготовиться», — приводит ТАСС слова Транькова.

Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Ожидается примерно 16-18 номеров (еще 2 будут запасными).

Источник: https://tass.ru/sport/17127761
Фигурное катание
Максим Траньков
Татьяна Волосожар
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