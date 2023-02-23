Траньков сомневается, что они с Волосожар выступят на турнире шоу-программ

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что они с Татьяной Волосожар вряд ли смогут принять участие в турнире-шоу программ.

«Вышли покататься вместе, попробовать, но участие наше сомнительно, потому что мы два с половиной года вместе не катались, за оставшееся время очень сложно подготовиться», — приводит ТАСС слова Транькова.

Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Ожидается примерно 16-18 номеров (еще 2 будут запасными).