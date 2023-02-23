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Сегодня, 17:34

Траньков рассказал, как фигуристы Тарасова и Морозов готовятся к финалу «Гран-при России»

Алина Савинова
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Максим Траньков, тренер двукратных серебряных призеров Олимпийских игр Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал, что фигуристы готовятся к финалу «Гран-при России» в обычном режиме.

«Они тренируются, чтобы участвовать в соревнованиях, так что в Санкт-Петербурге точно их увидите. Работают как обычно — ничего сверхъестественного не происходит, травм нет, в спокойном режиме все двигается», — приводит ТАСС слова Транькова.

Финал «Гран-при России» пройдет с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге. 24 и 25 февраля спортивная пара примет участие во всероссийском туре, который пройдет в поддержку госпитализированного олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Источник: https://tass.ru/sport/17126931
Фигурное катание
Евгения Тарасова
Максим Траньков
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