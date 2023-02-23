Щербакова выступит на шоу Авербуха в Ярославле

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова выступит на шоу Ильи Авербуха в Ярославле, которое состоится 25 февраля.

24-го числа стартует турне Ильи Авербуха «Ледниковый период», первыми двумя городами станут Череповец и Ярославль. Всего в графике почти 20 городов.

По нашей информации, Щербакова присоединится к шоу только в Ярославле. В обоих городах выступят Евгения Медведева, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Михаил Коляда, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Алла Михеева/Иван Букин и другие.

В этом году, как объявляли организаторы, турне пройдет в поддержку Романа Костомарова. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию.