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«Только Господь знает, когда это кончится». Навка — о ситуации вокруг коронавируса

12:22
Татьяна Навка. Фото Instagram
Татьяна Навка. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в честь своего 45-летия стала гостьей передачи «Вечерний Ургант», в которой рассказала о своих планах по постановке новых шоу.

— Новое шоу «Лебединое озеро»? Это на самом деле мечта моей спортивной карьеры. Я мечтала исполнить белого лебедя на Олимпийских играх или чемпионате мира, но, к сожалению, Роман Костомаров сделал все, чтобы этого не состоялось. Ему безумно не нравилось. Он кривил лицо и говорил: «Ну какой я принц? Эта музыка, не хочу».

А мечта осталась! Когда как ни сейчас, в 45 лет. Очень надеюсь, что премьера будет в декабре, весь мир молится, чтобы эта гадость исчезла и все мы стали жить нормальной человеческой жизнью. Ходить в гости, смотреть наши сказки.

Что говорят на работе у мужа? Если бы я знала. Думаю, что только сам господь знает, когда это закончится, но и он сейчас на дистанционном управлении. (смеется)

Навка является женой Дмитрия Пескова (пресс-секретаря президента России Владимира Путина).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=iH5yfVuSbkk

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