Тихонов рассказал, что Тарасова и Морозов думали о возможном завершении карьеры

Экс-чемпион мира Алексей Тихонов поделился мнением о танцевальной паре Евгении Тарасовой и Владимире Морозове. Он рассказал, что фигуристы думали о возможном завершении карьеры после Олимпиады в Пекине.

«Они, безусловно, размышляли о том, что делать дальше. Володя с самого начала был настроен на то, чтобы продолжать кататься, а Женя не то чтобы сомневалась, просто она после Игр вышла замуж и фактически открыла для себя новую страницу в жизни. В итоге она поддержала партнера, и мне кажется, это было абсолютно правильным решением. Я бы вообще сказал, что ребята только начали в олимпийском сезоне показывать настоящее катание», — цитирует Тихонова RT.

На первом этапе Гран-при России Тарасова и Морозов заняли второе место, набрав 221,07 балла по сумме двух программ.