Коган сообщил, что Даниелян сможет выступать на соревнованиях внутри страны

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что фигурист Артур Даниелян сможет выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях как член сборной России.

«Даниелян будет выступать как член сборной команды страны на мероприятиях, которые приводит ФФККР», — цитирует Когана ТАСС.

Федерация фигурного катания Москвы отстранила Даниеляна от соревнований внутри страны из-за нарушений при переходе от тренера Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына.