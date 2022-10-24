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Сегодня, 11:17

Коган сообщил, что Даниелян сможет выступать на соревнованиях внутри страны

Виктория Кравченко
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что фигурист Артур Даниелян сможет выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях как член сборной России.

«Даниелян будет выступать как член сборной команды страны на мероприятиях, которые приводит ФФККР», — цитирует Когана ТАСС.

Федерация фигурного катания Москвы отстранила Даниеляна от соревнований внутри страны из-за нарушений при переходе от тренера Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына.

Источник: https://tass.ru/sport/16135621
Фигурное катание
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