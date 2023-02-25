Российский фигурист, чемпион мира Алексей Тихонов в разговоре с «СЭ» выступил против запрета ледовых шоу на воздухе после истории с Романом Костомаровым. Олимпийский чемпион был госпитализирован из-за пневмонии после участия в шоу на улице.

— Еще одна ветвь дискуссии — давайте теперь запретим любые шоу на воздухе. Тоже же перебор?

— Не совсем правильная логика, да. Потому что изначально выступали только на открытых катках, так начиналось фигурное катание в России и мире. И сейчас фигуристы тоже выступают на улице, на хорошем льду и не очень, но они своим катанием доставляют радость. Я тут поддерживаю Алексея Мишина, который высказал свое мнение, и оно было вовсе не отрицательным. Выходя на лед, ты должен быть размятым, само катание занимает четыре минуты, в ходе который организм человека работает. Самое важное, что ты просто должен не зависнуть на холоде и вернуться в теплое помещение. Это не критично. Учитывая радость, которую дарят своими выступлениями фигуристы людям, я не вижу здесь ничего плохого. Просто вот эти переключения с тепла на мороз и наоборот должны быть контролируемы.

— Получается, это беспечность, которая многим из нас присуща?

— Возможно. Может, невезение. У меня тоже в пандемию были моменты, когда я болел и не знал, что это было — все тесты показывали отрицательный результат. Но я чувствовал себя невероятно плохо. Приходилось кататься, потому что шел проект ["Ледниковый период"]. Не на открытых катках, но все равно я понимал, что это огромная нагрузка на организм, иммунную систему.

— Чревато.

— Да, но меня эти ситуации вытаскивали, наоборот. Организм включается, кровь разгоняется по телу, и ты выздоравливаешь. Бывает так, что... случается по-другому, — заключил Тихонов.

Полностью интервью с Алексеем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»