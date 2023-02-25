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Сегодня, 13:27

Тихонов — о Домниной и Костомарове: «Бог испытывает самых сильных людей»

Тихонов рассказал, что думает о состоянии его партнера по шоу Романа Костомарова
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Оксана Домина и Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист, чемпион мира Алексей Тихонов в интервью «СЭ» поделился эмоциями в связи с тяжелым состоянием его партнера по шоу Романа Костомарова.

— Мы все в таком состоянии... очень напряженном, переживающем и молимся, чтобы все было хорошо с Ромой. Но нельзя не кататься, нельзя не выходить к людям, и я уверен, что Роман нас в этом бы очень сильно поддержал. Конечно, сейчас у всех невероятные переживания, грусть в связи с ситуацией, но мы с ним, молимся. Каждый из нас. Не знаю, мне сложно это высказать.

— Давайте скажем про Оксану [Домнину], потому что на фоне вала новостей о Романе не стоит забывать, какой характер ей приходится проявлять.

— Мне всегда удивительно, что жизнь, судьба так выбирает. Бог испытывает самых сильных людей, наверное. Я не знаю, почему так случается, почему каким-то людям выпадает преодолевать такое. Оксанка просто невероятная. Она очень сильный человек, я не представляю, насколько ей сейчас тяжело. Просто надеюсь, что все образуется и будет хорошо.

Полностью интервью с Алексеем Тихоновым читайте здесь

Роман Костомаров
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