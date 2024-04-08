Агент Малинина: «Надеюсь, победа Ильи на чемпионате мира прибавит интереса к фигурному катанию»

Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина, рассказал, как на родине восприняли победу спортсмена на чемпионате мира.

«В США появился ажиотаж вокруг Ильи, хотя фигурное катание на данный момент не является таким же востребованным, как раньше. Его узнаваемость растет очень быстро, хоть он и находится в элитном статусе всего полтора года. Илья двигается вперед, и его победа, надеюсь, прибавит интерес к фигурному катанию во всем мире. Это очень хорошо для данного вида спорта. Главное — не совершать никаких ошибок и продолжать двигаться в этом направлении», — цитирует Закаряна Metaratings.ru.

На чемпионате мира-2024 Малинин установил мировой рекорд в произвольной программе (227,79 балла), сделав шесть четверных прыжков. Всего по сумме двух программ он набрал 333,76 балла.