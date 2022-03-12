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Сегодня, 00:54

Татьяна Тарасова вернулась на каток после болезни

Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что впервые после болезни вернулась на каток. Она опубликовала фото с тренерским штабом Елены Буяновой.

«Сегодня на катке. Скучала...» — написала Тарасова в Instagram.

Татьяна Тарасова была госпитализирована 14 декабря из-за повышенного давления. Заслуженный тренер почувствовала недомогание: у нее начались сильные головные боли, из-за которых она обратилась за медицинской помощью.

Выдающийся советский и российский тренер пропустила съемки двух последних выпусков шоу Первого канала «Ледниковый период». Также она не ездила на Олимпийские игры в Пекине — Тарасова выходила в эфир из дома, где специально было установлено телевизионное оборудование.

Татьяна Тарасова
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