Российский музыкант написал песню «Ками» в честь Валиевой

Музыкант-любитель Андрей Окнянский опубликовал на Youtube песню, посвященную чемпионке Европы и России Камиле Валиевой.

Произведение называется «Ками». Как сказано в авторском сообщении, оно «посвящается нашей прекрасной Камиле Валиевой, художнице на льду, которая несмотря на волну злобы и зависти показывает всему миру красоту фигурного катания, по кирпичам собирая все то хорошее, что у людей было, и, надеюсь, обязательно будет».

Автору произведения 34 года, он много лет увлекается фигурным катанием и, в частости, музыкой для этого вида спорта. Год назад Окнянский представил песню «Анюта», посвященную Анне Щербаковой, которая в последствии стала олимпийской чемпионкой.