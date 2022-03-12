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Сегодня, 08:16

Российский музыкант написал песню «Ками» в честь Валиевой

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Музыкант-любитель Андрей Окнянский опубликовал на Youtube песню, посвященную чемпионке Европы и России Камиле Валиевой.

Произведение называется «Ками». Как сказано в авторском сообщении, оно «посвящается нашей прекрасной Камиле Валиевой, художнице на льду, которая несмотря на волну злобы и зависти показывает всему миру красоту фигурного катания, по кирпичам собирая все то хорошее, что у людей было, и, надеюсь, обязательно будет».

Автору произведения 34 года, он много лет увлекается фигурным катанием и, в частости, музыкой для этого вида спорта. Год назад Окнянский представил песню «Анюта», посвященную Анне Щербаковой, которая в последствии стала олимпийской чемпионкой.

Камила Валиева
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