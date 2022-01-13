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Сегодня, 12:10

Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья

Карен Саркисян
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья.

«Все нормально, спасибо», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Ранее Тарасова сообщила, что ее снова госпитализировали. По информации РИА «Новости Спорт», причиной стали головные боли и незавершенный курс лечения в стационаре.

В декабре Тарасову дважды госпитализировали. Ухудшение состояния она почувствовала в ноябре, так что была вынуждена отменить поездку на «Гран-при России» в Сочи.

Источник: https://metaratings.ru/news/tatyana-tarasova-prokommentirovala-sostoyanie-svoego-zdorovya-1168538/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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