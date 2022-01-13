Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья.

«Все нормально, спасибо», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Ранее Тарасова сообщила, что ее снова госпитализировали. По информации РИА «Новости Спорт», причиной стали головные боли и незавершенный курс лечения в стационаре.

В декабре Тарасову дважды госпитализировали. Ухудшение состояния она почувствовала в ноябре, так что была вынуждена отменить поездку на «Гран-при России» в Сочи.