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Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой

18:47
Татьяна Тарасова. Фото Global Look Press.
Татьяна Тарасова. Фото Global Look Press.
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что ее снова госпитализировали.

«Я в больнице», — сказала она РИА Новости Спорт.

По словам источника агентства, причиной стали головные боли и незавершенный курс лечения в стационаре.

В декабре Тарасову дважды госпитализировали. Ухудшение состояния она почувствовала в ноябре, так что была вынуждена отменить поездку на «Гран-при России» в Сочи.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20220111/tarasova-1767275601.html

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Иван Шитик все материалы автора
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