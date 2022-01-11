Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что ее снова госпитализировали.

«Я в больнице», — сказала она РИА Новости Спорт.

По словам источника агентства, причиной стали головные боли и незавершенный курс лечения в стационаре.

В декабре Тарасову дважды госпитализировали. Ухудшение состояния она почувствовала в ноябре, так что была вынуждена отменить поездку на «Гран-при России» в Сочи.