Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой
18:47
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что ее снова госпитализировали.
«Я в больнице», — сказала она РИА Новости Спорт.
По словам источника агентства, причиной стали головные боли и незавершенный курс лечения в стационаре.
В декабре Тарасову дважды госпитализировали. Ухудшение состояния она почувствовала в ноябре, так что была вынуждена отменить поездку на «Гран-при России» в Сочи.
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