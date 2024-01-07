Тарасова: «Всех с Рождеством Христовым! Здоровья и любви всем!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поздравила болельщиков с Рождеством.

«Всех с Рождеством Христовым! Здоровья и любви всем! Мечта на Рождество есть, но я же не могу его сказать. Когда желание загадывают, то его никому не говорят — иначе не сбудется. Всех с праздником!» — сказала Тарасова «СЭ».

Под руководством Тарасовой российские фигуристы завоевали 7 золотых олимпийских медалей, а также более 40 раз выигрывали чемпионаты мира и Европы.