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Сегодня, 12:04

Тарасова: «Всех с Рождеством Христовым! Здоровья и любви всем!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поздравила болельщиков с Рождеством.

«Всех с Рождеством Христовым! Здоровья и любви всем! Мечта на Рождество есть, но я же не могу его сказать. Когда желание загадывают, то его никому не говорят — иначе не сбудется. Всех с праздником!» — сказала Тарасова «СЭ».

Под руководством Тарасовой российские фигуристы завоевали 7 золотых олимпийских медалей, а также более 40 раз выигрывали чемпионаты мира и Европы.

Татьяна Тарасова
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