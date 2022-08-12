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Тарасова считает, что фигуристы могут стать депутатами: «Они все очень собранные и образованные люди!»

Татьяна Тарасова поделилась мнением о перспективах фигуристов в роли депутатов
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о перспективах фигуристов в роли депутатов.

«Наверное, каждый из фигуристов обладает характером и умом. Конечно, могут помочь стране. Но это не один человек. Загитова и Медведева могут стать депутатами? Если это дело будет для них любимым — это одно дело. Если они чувствуют, что могут помогать народу в принятии серьезных решений для страны и государства — они смогут. Конечно, они будут не только спортсменами, но и тренерами. Не все, но некоторые. Не хочется называть имена, потому что сейчас нет такой задачи. Но все они люди очень собранные и образованные. Многие из них — понимающие жизнь и положение обычных людей. Думаю, смогут. Только в том случае, если эта очень серьезная работа, на уровне управления государством, будет им по душе», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в интервью Sport24 заявила, что гимнастки Дина и Арина Аверины могли бы стать хорошими депутатами после завершения карьеры.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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