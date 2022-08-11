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Сегодня, 11:08

Винер: «Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень умные и воспитанные девушки»

Винер считает, что сестры Аверины могут стать хорошими депутатами
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арина Аверина (слева) и Дина Аверина.
Фото «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась мнением о возможной политической карьере гимнасток Дины и Арины Авериных.

«После завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки. У них все получится», — приводит Sport24 слова Винер.

9 августа Аверины рассказали, что хотели уйти из профессионального спорта после Олимпиады-2024 в Париже.

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. Помимо 18 золотых наград на ее счету 3 серебряные и 1 бронзовая медаль мировых первенств.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2022-08-11-viner-averiny-mogut-stat-khoroshimi-deputatami-oni-ochen-umnyye-i-vospitannyye-devushki
Арина Аверина
Дина Аверина
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