Винер: «Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень умные и воспитанные девушки»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась мнением о возможной политической карьере гимнасток Дины и Арины Авериных.

«После завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки. У них все получится», — приводит Sport24 слова Винер.

9 августа Аверины рассказали, что хотели уйти из профессионального спорта после Олимпиады-2024 в Париже.

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. Помимо 18 золотых наград на ее счету 3 серебряные и 1 бронзовая медаль мировых первенств.