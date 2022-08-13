Косторная назвала свой точный диагноз

Российская фигуристка Алена Косторная назвала свой точный диагноз. 8 августа она рассказала, что ей предстоит операция из-за травмы бедра.

«Их оказалось много. Основной, по поводу которого предстоит оперироваться — разрыв суставной губы и еще что-то со сложными названиями, которых я просто не запомнила. По словам врачей, которые меня обследовали, нужно будет принимать решения по сопутствующим травмам уже в ходе операции.

Может, все окажется проще, чем кажется сейчас, а может, наоборот, сложнее. Единственное, чего мне очень не хотелось бы, оказаться в больнице 24 августа, в свой день рождения. Поэтому, если до этого дня сделать операцию не получится, буду просить прооперировать меня 25-го», — приводит слова Косторной RT.

18-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при.

В марте 2022 года она начала работу в ЦСКА в группе Елены Буяновой. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.