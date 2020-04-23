Татьяна Тарасова объяснила, почему фигуристам необходимо возобновить ледовые тренировки как можно скорее

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала, почему, по ее мнению, фигуристам российской национальной команды необходимо возобновить ледовые тренировки, несмотря на режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.

— Ситуация с коронавирусом уже отражается на фигурном катании, — приводит сайт Федерации фигурного катания России слова Тарасовой. — И не только на спорте. Во-первых, вокруг нас болеют тысячи, умирают тысячи людей. Во-вторых, карантин. Спортсмены никуда не выезжают. Сидят по домам. Кто в комнате прыгает. Кто на дачном участке тренируется, бегает... Это все общефизическая подготовка. Не у всех наших спортсменов в квартирах, где они живут, есть тренажеры и необходимые приспособления для полноценных занятий. Даже на полу. Это абсолютно ясно. Я не имею в виду только наш вид спорта. Смотреть на то, как тренируются пловцы — без воды, не поддается описанию.

Фигурное катание — сложнокоординационный вид. Мы теряем время, теряем конек. Восстановление будет долгим. Да, летом нередко случаются травмы, когда люди выходят на лед после отдыха. Травмы случаются от того, что фигуристы становятся на «отдохнувшие» ботинки, поскольку не катались две недели. За эти две недели ботинки становятся каменными. На ногах появляются натоптыши, намины, повреждения на коже, кровоподтеки... Все это сопровождается болью. Ноги очень страдают. А сейчас, когда в этих ботинках спортсмены не катаются пять недель? Мне даже страшно до них дотронуться — какой они крепости, какие они жесткие. Одно дело тренироваться по 2-3 раза в день, и вся соль откладывается в этих ботинках. Другое — не кататься 5 недель. У нас, тренеров, которые провели столько лет на льду, не было такого опыта.

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 645 703 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 184 325 летальных исходов, выздоровели 723 192 человека.