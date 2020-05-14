Откровения Тарасовой о Родниной: «Лену Черкасскую на тот свет проводила. У нее была последняя стадия рака, а она ее отправила на соревнования»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в интервью РБК рассказала об отношениях с бывшей подопечной Ириной Родниной.

Советская фигуристка стала трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира в парном катании. С октября 1974 года Роднина и ее партнер Александр Зайцев работали под началом молодого тренера Тарасовой, взяли золото Игр в Инсбруке и Лейк-Плэсиде и шесть раз стали первыми на чемпионатах мира.

— У вас до сих пор сложные отношения с Ириной Родниной?

— А почему у нас? Почему вы это знаете.

— В интервью она заявила, что у вас вздорный характер: «Она может быстро загореться, но при этом так же быстро отходит. Я совсем другой человек: если закрылась, то навсегда. Я бы не назвала то, что между нами было, ссорами. Потом мы это поняли. Я просто просила отпустить ее работать со мной Лену Черкасскую. Татьяна Анатольевна была против».

— Слышала, да. Это бред сумасшедшего. Лену Черкасскую я вообще на тот свет проводила. Я первая увидела, что она больна. Я с Леной вообще не ругалась, она мне была совершенно не нужна, как хореограф. Она с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. У Черкасской был рак 4-й степени, она не могла даже воду пить, а Роднина ее отправила на соревнования в Австралию.

Я сказала: «Лена, ты что? Ты чем-то больна очень серьезно. Очень тебя прошу, приезжай в Америку и на следующий день делай КТ, ты на грани». Она говорит: «У меня нет страховки». Я говорю: «Это неважно. Ты работаешь, у тебя есть деньги. Поэтому иди и делай». Она мне позвонила через день и сказала: «Тань, у меня последняя стадия рака, и мне дали самое большое месяц на то, чтобы я улетела в Москву».

— Вы не хотели, чтобы она работала, из-за болезни?

— Нет. Наша работа закончилась, когда перестала кататься Роднина. Я работала с другим хореографом. Никогда в жизни Лену не обзывала! У нас отношения с Леной до Иры строились. Я знала Лену с первых шагов, как она танцевала, потому что очень интересовалась Большим театром, знала весь ее репертуар. А потом уже Ира попросила ее работать вместе. Я была очень рада, что Родниной дали группу. У меня вообще нет такого качества, как зависть. Я очень давно с ней не общалась. Я даже не знаю, из-за чего она так сердится, мне все равно.

Елена Черкасская — бывшая солистка балета Большого театра. В фигурном катании она вместе со своей близкой подругой Родниной проработала как хореограф более 23 лет. Умерла в 2001 году в возрасте 64 лет.

Роднина после завершения карьеры занимается общественной и государственной деятельностью, она — депутат Государственной Думы V-VII созывов.

Подопечные Тарасовой побеждали на Олимпиаде в трех дисциплинах из четырех возможных: Ирина Роднина и Александр Зайцев (пары), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (танцы), Марина Климова и Сергей Пономаренко (танцы), Илья Кулик (мужчины), Оксана Грищук и Евгений Платов (танцы), Алексей Ягудин (мужчины).