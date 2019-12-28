Татьяна Тарасова — о Трусовой: «Она быстро делает прыжки, а сегодня было медленно»
17:55
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России. По ее словам, оценки конкуренток не должны на нее влиять. Ранее Анна Щербакова установила мировой рекорд в произвольной программе.
— На них не должно сказываться! Надо свое делать. Она сегодня не сделала свое, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Она делает очень быстро прыжки, а сегодня было медленно.
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