Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России. По ее словам, оценки конкуренток не должны на нее влиять. Ранее Анна Щербакова установила мировой рекорд в произвольной программе.

— На них не должно сказываться! Надо свое делать. Она сегодня не сделала свое, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Она делает очень быстро прыжки, а сегодня было медленно.

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