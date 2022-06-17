Россиянка Щербакова сохранила первое место в рейтинге ISU
Олимпийская чемпионка в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова сохранила первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), обновленная версия которого появилась на сайте организации 17 июня.
В рейтинге ISU учитываются баллы по итогам выступления на турнирах под эгидой организации.
Рейтинг ISU
Женщины
17 июня 2022 года
1. Анна Щербакова (Россия) — 3065
2. Каори Сакамото (Япония) — 2613
3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 2436
4. Александра Трусова (Россия) — 2410
5. Камила Валиева (Россия) — 1975...
9. Елизавета Туктамышева (Россия) — 1746
17. Майя Хромых (Россия) — 1234
26. Алена Косторная (Россия) — 927
51. Ксения Синицына (Россия) — 554
57. Софья Акатьева (Россия) — 500
61. Софья Муравьева (Россия) — 475
68. Аделия Петросян (Россия) — 453
75. Софья Самоделкина (Россия) — 428
81. Софья Самодурова (Россия) — 416
83. Елизавета Куликова (Россия) — 407
92. Дарья Усачева (Россия) — 360