Россиянка Щербакова сохранила первое место в рейтинге ISU

Олимпийская чемпионка в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова сохранила первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), обновленная версия которого появилась на сайте организации 17 июня.

В рейтинге ISU учитываются баллы по итогам выступления на турнирах под эгидой организации.

Рейтинг ISU

Женщины

17 июня 2022 года

1. Анна Щербакова (Россия) — 3065

2. Каори Сакамото (Япония) — 2613

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 2436

4. Александра Трусова (Россия) — 2410

5. Камила Валиева (Россия) — 1975...

9. Елизавета Туктамышева (Россия) — 1746

17. Майя Хромых (Россия) — 1234

26. Алена Косторная (Россия) — 927

51. Ксения Синицына (Россия) — 554

57. Софья Акатьева (Россия) — 500

61. Софья Муравьева (Россия) — 475

68. Аделия Петросян (Россия) — 453

75. Софья Самоделкина (Россия) — 428

81. Софья Самодурова (Россия) — 416

83. Елизавета Куликова (Россия) — 407

92. Дарья Усачева (Россия) — 360