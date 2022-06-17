Авербух назвал верным решение не поднимать возрастной ценз на российских стартах

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оставить планку возрастного ценза для выступлений на внутренних стартах на уровне 14 лет является верным.

«На данный момент это правильное решение, — приводит ТАСС слова Авербуха. — Нам нужно поддерживать внутреннюю конкуренцию — чем больше девчонок будут подстегивать друг друга, тем лучше. Это важно сейчас, когда есть опасение, что нас не допустят до международных турниров. Увеличение конкурентоспособности внутри будет выгодно и для тех, кто перешагнул этот рубеж, и для тех, кто только начинает свой путь».

В начале июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о повышении с сезона-2024/25 минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет. В настоящее время минимальный возраст участников составляет 15 лет и в следующем сезоне останется прежним. В сезоне-2023/24 его поднимут до 16 лет.

Аналогичный возрастной ценз будет действовать и на соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку.