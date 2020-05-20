Татьяна Тарасова: «Меня вызывали в ЦК КПСС за то, что у Бестемьяновой был крест»

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова рассказала, доставляли ли ей неудобства в работе советские спортивные чиновники.

— А что можно сделать со мной? Они не поставят мне программу, не придумают музыку, не придумают, чем выигрывать, — сказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия». — Ну вызывали меня в ЦК КПСС пару раз за то, что в какой-то поддержке у Бестемьяновой был крест. Да, был крест. Это же все-таки художественное произведение. Они молились. Что теперь сделаешь? Ничего. Сказали, что программу под Адажио Альбинони больше не будут показывать по центральному телевидению. Я сказала: «Не показывайте, но с показательных я это снимать не буду».

У нас был прекрасный руководитель Сергей Павлович Павлов,который знал в лицо каждого спортсмена и тренера. Такого руководителя я не припомню на своем долгом веку.