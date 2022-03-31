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Сегодня, 11:35

Тарасова высказалась о словах Щербаковой о продолжении карьеры: «Большая чемпионка»

Тарасова отреагировала на слова Щербаковой о продолжении карьеры
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Щербаковой о желании продолжить спортивную карьеру.

«Я не владею той информацией, которой владеют ее тренеры. Любое решение будет правильным, каким бы оно не было. Аня большая спортсменка. Большая чемпионка. Верю, что у нее впереди много больших спортивных побед», — сказала Тарасова «СЭ».

17-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

27 марта после Кубка Первого канала спортсменка не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона. Сегодня фигуристка заявила, что будет продолжать выступления.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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Анна Щербакова заявила, что будет продолжать карьеру

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