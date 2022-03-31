Тарасова высказалась о словах Щербаковой о продолжении карьеры: «Большая чемпионка»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Щербаковой о желании продолжить спортивную карьеру.

«Я не владею той информацией, которой владеют ее тренеры. Любое решение будет правильным, каким бы оно не было. Аня большая спортсменка. Большая чемпионка. Верю, что у нее впереди много больших спортивных побед», — сказала Тарасова «СЭ».

17-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

27 марта после Кубка Первого канала спортсменка не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона. Сегодня фигуристка заявила, что будет продолжать выступления.