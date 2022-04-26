Тарасова высказалась о словах президента в адрес Камилы Валиевой
Тарасова высказалась о словах Путина в адрес Камилы Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о заявлении президента России Владимира Путина о том, что Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства.
«Конечно, я соглашусь со словами нашего президента. Я видела ее. Камила — уникальная девочка огромного дарования», — сказала Тарасова «СЭ».
16-летняя Валиева — олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях, также она заняла четвертое место на Играх в Китае в одиночных соревнованиях у женщин.
Кроме того, фигуристка является чемпионкой России и Европы и двукратным победителем этапов «Гран-при».
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