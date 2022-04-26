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26 апреля, 14:54

Путин: «Виртуозные прокаты российских фигуристок остаются недостижимой для соперниц вершиной»

Путин считает, что прокаты российских фигуристок остаются недостижимой вершиной для соперниц
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийцами в Кремле высоко оценил прокаты российских фигуристок.

«Уже третью Олимпиаду подряд у России абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной. Это действительно так», — приводит слова Путина РИА «Новости».

На Олимпийских играх в Пекине в женском одиночном катании победила россиянка Анна Щербакова, второе место заняла ее соотечественница Александра Трусова.

В парном катании на турнире серебро выиграли Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а бронзу — Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В танцах на льду серебро выиграла пара из России Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Также сборная России одержала победу в командном турнире.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/figuristki-1785528399.html
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
Владимир Путин
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