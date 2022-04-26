Кацалапов: «Было важно, выступая без флага и гимна, завоевать золото Олимпиады»

Кацалапов заявил, что на Олимпиаде была важно завоевать золото, выступая без флага и гимна

Олимпийский чемпион Игр в Пекине российский фигурист Никита Кацалапов во время награждения поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и любовь к спорту.

«Я хочу выразить вам огромную благодарность за огромную поддержку, что вы верите в нас, за любовь к спорту. Чувствовали, как вся страна болеет за нас, для нас было очень важно завоевать высшие награды, выступая без флага и гимна. Россия — великая страна. Несмотря на все преграды, мы продолжим выступать и побеждать. Благодарю всех, кто за нас переживал, болел, молился и держал кулаки», — приводит слова Кацалапова РИА «Новости».

Во вторник Владимир Путин встретился с победителями Олимпийских игр в Пекине и вручил госнаграды золотым медалистам.

Кацалов в паре с Викторией Синициной выиграл серебро в танцах на льду, а в командном турнире в составе сборной России пара завоевала золото.