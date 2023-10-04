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Тарасова — о конфликте Тутберидзе и Плющенко: «Это сплетни, которые распускает неизвестно кто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова видит потенциал в проведении турнира по фигурному катанию «Битва школ» среди взрослых спортсменов.

— Я вижу потенциал во взрослой «Битве школ», — цитирует Sport24 Тарасову. — Положительно отношусь к любым соревнованиям сейчас в России, поэтому в этом есть смысл. Это точно повлияет на популяризацию спорта и фигурного катания. Это звучит перспективно и привлечет много внимания, все получат удовольствие от такого турнира. Думаю, на таком турнире все школы будут упираться и показывать высочайший уровень, никому не захочется проигрывать другой школе.

— Противостояние Тутберидзе и Плющенко было бы принципиальным на фоне конфликтов?

— Какие конфликты? Это сплетни, которые распускает неизвестно кто. Я нахожусь рядом и ничего подобного не вижу. Это был бы обычный соревновательный спортивный процесс. У них отличный опыт и хорошие школы.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-583668-tarasova-o-protivostoyanii-tutberidze-i-plyushchenko-kakiye-konflikty-ya-nakhozhus-ryadom-i-nichego-podobnogo-ne-vizhu
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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