Тарасова — о конфликте Тутберидзе и Плющенко: «Это сплетни, которые распускает неизвестно кто»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова видит потенциал в проведении турнира по фигурному катанию «Битва школ» среди взрослых спортсменов.

— Я вижу потенциал во взрослой «Битве школ», — цитирует Sport24 Тарасову. — Положительно отношусь к любым соревнованиям сейчас в России, поэтому в этом есть смысл. Это точно повлияет на популяризацию спорта и фигурного катания. Это звучит перспективно и привлечет много внимания, все получат удовольствие от такого турнира. Думаю, на таком турнире все школы будут упираться и показывать высочайший уровень, никому не захочется проигрывать другой школе.

— Противостояние Тутберидзе и Плющенко было бы принципиальным на фоне конфликтов?

— Какие конфликты? Это сплетни, которые распускает неизвестно кто. Я нахожусь рядом и ничего подобного не вижу. Это был бы обычный соревновательный спортивный процесс. У них отличный опыт и хорошие школы.