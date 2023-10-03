Мозер раскритиковала американских борцов с абьюзом: «Они сами обманом заводят людей в безвыходные ситуации»

Заслуженный тренер России гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в разговоре с «СЭ» отрицательно отозвалась об организации SafeSport, которая, как заявляется, борется с харассментом в американском спорте.

— Президент московской федерации Антон Абдурахманов не против создания аналога SafeSport, чтобы помогать детям. Это правильная инициатива?

— Я только могу вам сказать — знаю, сколько человек, замешанных в активность SafeSport, покончило с собой, начиная с Джона Кафлина, который попал под раздачу и свел счеты с жизнью. А потом оказалось, что многое из сказанного о нем было неправдой. У любой палки есть два конца, а еще есть третий выход. Искать его в SafeSport — трагедия. Тра-ге-ди-я! Никакой это не орган по решению проблем. У меня была одна спортсменка, из-за которой мне не один раз звонили из SafeSport. Там работают такие же люди, которые хотят показать бурную деятельность. И в итоге обманом заводят людей в такие безвыходные ситуации. Они переходят все границы.

— Какой-то обреченностью пахнет. Получается, это жизнь, так и должно быть.

— По логике вещей так быть не должно. Как исправить ситуацию? Если бы у меня была волшебная палочка, я бы знала.