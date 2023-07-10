Тарасова считает, что Коляда себя совсем не реализовал в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру.

«Услышала от вас эту новость. Понятно, что это всегда очень тяжелое занятие — заканчивать карьеру. Очень психологически тяжелое. Сразу понимаешь, что характер у человека сложный. Конечно, он себя не максимально реализовал. Он не реализовал себя совсем», — сказала Тарасова «СЭ».

О решении 28-летнего Коляды приостановить карьеру стало известно в понедельник, 10 июля.

Коляда — трехкратный чемпион России, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.