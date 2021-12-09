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Тарасова считает, что Коляда опоздал со сменой произвольной программы на три месяца

18:06
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российский фигурист Михаил Коляда опоздал со сменой произвольной программы.

«Думаю, что это немножко поздновато, месяца на три. Считаю, что лучше выступать с той программой, только ее нужно было менять и катать с сентября. Я вообще не понимаю, как так люди готовятся к Олимпийским играм», — цитирует Тарасова ТАСС.

В текущем сезоне 26-летний Коляда стал серебряным призером этапов «Гран-при» в Турине и Сочи. Фигурист вышел в финал серии, который должен был пройти в Японии с 9 по 12 декабря, однако турнир был отменен.

Ранее фигурист катал произвольную программу под «Список Шиндлера».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13160099

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Виктория Кравченко все материалы автора
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