Тарасова считает, что Коляда опоздал со сменой произвольной программы на три месяца

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российский фигурист Михаил Коляда опоздал со сменой произвольной программы.

«Думаю, что это немножко поздновато, месяца на три. Считаю, что лучше выступать с той программой, только ее нужно было менять и катать с сентября. Я вообще не понимаю, как так люди готовятся к Олимпийским играм», — цитирует Тарасова ТАСС.

В текущем сезоне 26-летний Коляда стал серебряным призером этапов «Гран-при» в Турине и Сочи. Фигурист вышел в финал серии, который должен был пройти в Японии с 9 по 12 декабря, однако турнир был отменен.

Ранее фигурист катал произвольную программу под «Список Шиндлера».