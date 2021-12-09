Фигуристы Скопцова и Алешин готовы выполнить все антикоронавирусные меры ради Олимпиады

Чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин поделились информацией об ограничениях в фигурном катании, связанных с пандемией коронавируса.

— Ставите себе цель отобраться в олимпийскую сборную?

Анастасия: — Как бы банально это ни звучало, важно подойти хорошо к каждому старту. Я не считаю правильным готовиться к каким-то определенным стартам — Олимпиаде или чемпионату России. Каждый старт — это крупица в огромном океане наших умений и успехов. Нет неважных соревнований. Ну, а мечта у всех есть, у любого спортсмена.

— Как относитесь ко всем коронавирусным ограничениям сейчас?

Анастасия: — На данный момент в мире сложная эпидемиологическая ситуация. Считаю, что самое главное — здоровье. Мы не знаем всех особенностей и штаммов, не знаем, как протекает болезнь и восстановление у населения разных стран. Не берусь рассуждать, как правильно и неправильно. Если вводят какие-то меры, значит, того требует ситуация.

— В фигурном катании есть какие-то жесткие меры по вакцинации?

Анастасия: — Нет, но я знаю, что в Канаде невакцинированным спортсменам приходилось несколько дней сидеть на карантине. Скорее всего, Олимпийские игры пройдут под эгидой вакцинации, но точной информацией пока мы не обладаем.

Кирилл: — Но мы готовы выполнить все меры. Самое главное — здоровье.

Полностью интервью Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина читайте на сайте «СЭ»