Ягудин рассказал, что рад возвращению фигуриста Коляды к программе «Белый ворон»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался по поводу возвращения российского фигуриста Михаила Коляде к произвольной программе «Белый ворон».

«Я очень рад такому ходу, мне по душе прошлогодняя произвольная программа. Это прекрасно, но нужно прыгать и катать ее чисто», — цитирует Ягудина ТАСС.