Ягудин рассказал, что рад возвращению фигуриста Коляды к программе «Белый ворон»
17:24
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался по поводу возвращения российского фигуриста Михаила Коляде к произвольной программе «Белый ворон».
«Я очень рад такому ходу, мне по душе прошлогодняя произвольная программа. Это прекрасно, но нужно прыгать и катать ее чисто», — цитирует Ягудина ТАСС.
В нынешнем сезоне 26-летний Коляда стал серебряным призером этапов «Гран-при» в Турине и Сочи. Фигурист вышел в финал серии, который должен был пройти в Японии с 9 по 12 декабря, однако турнир был отменен.
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