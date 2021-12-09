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Ягудин рассказал, что рад возвращению фигуриста Коляды к программе «Белый ворон»

17:24
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался по поводу возвращения российского фигуриста Михаила Коляде к произвольной программе «Белый ворон».

«Я очень рад такому ходу, мне по душе прошлогодняя произвольная программа. Это прекрасно, но нужно прыгать и катать ее чисто», — цитирует Ягудина ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний Коляда стал серебряным призером этапов «Гран-при» в Турине и Сочи. Фигурист вышел в финал серии, который должен был пройти в Японии с 9 по 12 декабря, однако турнир был отменен.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13159419

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Виктория Кравченко все материалы автора
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